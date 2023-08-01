Sigorta Tahkim Komisyonu’na yılın ikinci çeyreğinde 127 bin başvuru oldu: ‘Değer kaybı’ zirvede!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 04:00

Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) yapılan başvurular, yılın ikinci çeyreğinde hız kesmekle birlikte önemli rakamlara ulaştı:

Nisan-Haziran 2023’te, 2022’nin aynı çeyreğine kıyasla toplam başvuru yüzde 1.2 düşüşle 127 bin 389 adet oldu. Bunların yüzde 1.1 düşüşle 127 bin 259’u hayatdışı, yüzde 35.6 düşüşle 130’u hayat branşıyla ilgili. Yılın ilk 6 ayında ise başvurular toplamda yüzde 13.1 artışla 273 bin 563, hayatdışında yüzde 13.2 artışla 273 bin 258 ve hayatta yüzde 21.8 düşüşle 305 adet.

‘RET’İN PAYI ARTTI

İkinci çeyreğe poliçe türüne göre bakıldığında en çok başvuru geçen yıla benzer şekilde 121 bin 659 dosya ile zorunlu trafikte. Bunu yüzde 36.8 düşüş ve 3 bin 260 dosyayla kasko izledi.

Ayrıca zorunlu trafik kapsamındaki başvuruların ilk sırasında 65 bin 798 dosya ile “değer kaybı” sorunları var. Bunu 24 bin 122 dosya ile “araç hasarları”, 22 bin 801 dosya ile “hasar+değer kaybı” izliyor.

STK hakemleri ise ikinci çeyrekte 102 bin 856 başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” sayısı 68 bin 182, “kısmen kabul” sayısı 14 bin 205 ve “ret” sayısı 20 bin 469 adet. Buna göre 2022’den 2023’e kabul oranı yüzde 63.1’den yüzde 66.3’e, ret oranı yüzde 16.6’dan yüzde 19.9’a çıkarken kısmen kabul oranı yüzde 20.2’den yüzde 13.8’e düştü.

ÇOCUKLU BES’TE 800 BİN SINIRI DA AŞILDI

Haziran 2021’de başlatılan ve 18 yaş altı çocukların “Gönüllü BES“e dahil edilmesini hedefleyen uygulama (Çocuklu BES) güçlenerek devam ediyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 21 Temmuz itibarıyla yayımladığı verilere göre Çocuklu BES’teki katılımcı sayısı 802 bin 826 kişiye ulaştı ve 800 bin sınırını da aştı. Kişi sayısı 31 Aralık 2022’de 594 bin 164’tü. Bu katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında ilk sırada 65 bin 754 kişiyle “0” yaş grubu var. Bunu 54 bin 730 kişiyle “1”, 53 bin 630 kişiyle “3” yaş izliyor.

SEİK SEÇİMİNİ TÜSED LİSTESİ KAZANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (TOBB SEİK) için düzenlenen seçimleri, Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) tarafından oluşturulan listenin kazandığı açıklandı.

Tüm eksperleri bir araya getirme yönündeki hayallerinin gerçekleşmiş olduğunu belirten SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, güncel sorunlara ilişkin olarak da “Ekonomik şartlar sebebiyle zor bir dönem önümüzde duruyor. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon farkının ücret tarifesine yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘PSİKOLOJİK DESTEK VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR’

AXA’nın Türkiye dahil 16 ülkede 18-74 yaş arası 30 bin kişiyle yaptığı “Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması”na göre dünya genelinde kadınlar ve gençler zihin sağlığı açısından riskli grupları oluştururken işyerinde psikolojik olarak desteklenen çalışanların esenliği ve verimliliği artıyor. Çalışanlar ayrıca esnek çalışma yöntemleri arasında zaman yönetimini kolaylaştırdığı için hibrit çalışmayı tercih ediyor.

Öte yandan araştırmanın yapıldığını ülkeler arasında en yüksek stres ve depresyon oranları Türkiye’de görülürken ülke aynı zamanda anksiyete oranlarında Çin ve Filipinler ile birlikte ilk sırayı paylaşıyor. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de daha fazla sayıda insan yalnızlık hissi yaşadığını dile getiriyor.

YATTA KAPSAM GENİŞLEDİ

Aksigorta’nın, yat sigortasında sunduğu geniş teminat seçenekleriyle sigortalılarına keyifli ve sorunsuz bir deneyim sunmaya başladığı açıklandı. Şirket, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde yüzde 15, tekne bakım giderlerinde yüzde 10, marina ve koylardaki tesislerde yüzde 10 ve tekne malzemelerinde yüzde 10 indirimle müşterilerinin avantajına olacak pek çok yenilik hayata geçirdi.

ACENTELERE DİJİTAL KATKI

Generali Sigorta’nın, iş ortağı acentelerine yeni kolaylık sunduğu, tüm acentelerini fiziksel ve dijital olarak eşleştirmeyi amaçlayan “phygital” sistem yolunda desteklediği açıklandı. Bu kapsamda örneğin Sociabble Platformu adı verilen ve sosyal medya mecralarının kolay ve hızlı kullanımını destekleyen üçüncü parti bir platform desteği sunuluyor. Yine özel sosyal medya içerikleri hazırlanıp paylaşılıyor.

‘DEPREM GİBİ AFETLERİ ÇOK ÇABUK UNUTUYORUZ’

Deprem bölgesinde yer almasının yanı sıra Türkiye’nin, iklim değişikliği kaynaklı pek çok riskle de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, özellikle şu noktaya dikkat çekti: “Risk algımız maalesef düşük olduğu için, yüksek olasılıklı deprem, sel gibi afetlerin başımıza gelmeyeceğini düşünüyoruz ya da çok çabuk unutuyoruz. Bilgilendirme, ihtiyaçların tespiti ve doğru ürün sunumu çok önemli. Burada da en büyük görev sahadaki satış kanallarımıza düşüyor.”

Sigortanın risklere karşı alınabilecek en etkili önlem olduğunu da anımsatan ve özellikle konut sigortasının önemine dikkat çeken Matkap, “Amacımız, sigortalılarımızın varlıklarını onlarla birlikte korumak” dedi.

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