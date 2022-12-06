Sigortacılar, sektörün ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkilerine dikkat çekti

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığı “Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi”nde, sektörün ekonomik büyümeye etkilerine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Gökhan Özartan ve Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu’nun 2021 yılı genel ekonomi ve sigortacılık verileri üzerinden yaptığı simülasyonda (benzetim), 2020’de yüzde 2.2 olan penetrasyon oranının “potansiyel senaryo”da yüzde 3.2, “pozitif ayrışma senaryosu”nda ise yüzde 4.5’e yükseleceği ve istikrarlı bir ortam olacağı öngürüldü.

FARKINDALIK ARTIRILMALI

Buna göre bu oran yüzde 3.2’ye çıkarsa sektör yüzde 45 büyüyecek ve bunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) “doğrudan” ve “dolaylı” ilave katkısı yüzde 3.51 artış şeklinde olacak. Bu oran yüzde 4.5’e yükseldiğinde sektör yüzde 103 büyürken GSYH’ye ilave katkı da yüzde 7.46’ya ulaşacak.

Özartan ve Ateşağaoğlu sektörün iş süreçlerinin devamını sağlama, elindeki kaynakları finansal piyasalar yoluyla ekonomiye aktarma gibi dolaylı etkilerine özellikle dikkat çekerken TSB Başkanı Atilla Benli analizin sektörün potasiyeli açısından karar vericilere önemli katkılar sağlayacağını belirtti ve “Büyürsek büyütüyoruz” dedi. Benzer şekilde, TSB yönetim kurulundan Uğur Gülen “görünmeyen bir el gibi”, Taylan Türkölmez “görünmeden ekonomiye destek” vurgusu yaparken Cemal Kişmir penetrasyon artışı için finansal okuryazarlığını önemine, Ahmet Yaşar farkındalığın her kesim tarafından geliştirilmesine dikkat çekti.

SİGORTA TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE 2.49

TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon verileri özellikle sağlık sigortası açısından önemli artışlara işaret etti. Verilere göre Sigorta TÜFE, Kasım 2022’de önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 2.49, Aralık 2021’e (11 aylık) kıyasla yüzde 111.86, Kasım 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 167.11 arttı. Yıllık artış Ekim 2022’de yüzde 175.18 arttı. Bu kapsamda, aylıkta konut sigortasında yüzde 0.24, sağlıkta yüzde 4.19 ve ulaştırmada yüzde 2.49 artış oldu. İlk 11 ayda artışlar konutta yüzde 32.56, sağlıkta yüzde 21.53, ulaştırmada yüzde 126.43. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 33.26, sağlıkta yüzde 20.84 ve ulaştımada yüzde 199.53 oldu.

"HASARSIZLIK KORUMA TEMİNATINI KASKOYA EKLEYİN"

Generali Sigorta Üst Yöneticisi Sylvain Ducros, kasko sigortası açısından dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

Hasarsızlık koruma teminatının kaskoya dahil edilerek veya muafiyetli kasko tercih edilerek primin önemli oranda düşürebileceğini

aktaran Ducros, bu sigortanın müşterilerin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilebileceğini belirtti. Bu kapsamda Ducros, “modüler kasko” sayesinde araç sürücülerinin istedikleri özellikleri seçerek poliçelerini kendilerinin oluşturabileceğini anımsattı.

"SİGORTA BEDELLERİNİN GÜNCEL TUTULMASI GEREKİYOR"

Howden ACP Genel Müdürü Ercan Eryaşar, yükselen döviz kurları ve enflasyon nedeniyle mevcut sigorta bedellerinin olması gerekenin altında kaldığını vurguladı.

Devam eden poliçelerde sigorta bedellerinin mevcut koşullar gereği eksik kalması durumunun sigortalı tarafında sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Eryaşar, “Bu yüzden sigorta bedellerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. ‘Eksik sigorta’yla karşılaşmamak için maliyet artışlarının takip edilmesi ve sigorta bedellerinin güncel tutulmasını öneriyoruz” dedi.

"HAZIRLIKLI OLMANIN ÖNEMİNİ DÜZCE DEPREMİNDE GÖRDÜK"

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), kısa süre önce yaşanan Sarıdere-Gölyaka-Düzce depremine ilişkin tespitlerini açıklayarak bu konuda hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

1999 depremi sonrası Düzce’nin kuzeye, kayalık zemine taşınması ile yeni inşa edilen betonarme yapı stokunun en fazla dört katlı ve genellikle ayrık nizamda olmasının önemine işaret eden TÜSED Genel Sekreteri Cem Balkan “Ayrıca deprem merkezinde, geleneksel ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş olan bir ve iki katlı yığma yapıların da mimari planlarının kare veya dikdörtgen formunda, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerine uygun olarak inşa edilmiş olması, orta ve ağır hasar frekansının düşük olmasını sağladı” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Abdullah Özcan, Türkiye’de işletmelerin yüzde 60’ının sigortasız olduğunu vurguladı ve “Oya yıllık ortalama 2 bin 500 TL’ye bu yapılabilir” dedi.

- Sigortam.net, 3 Ocak’a kadar herhangi bir branşta teklif alan, form dolduran ya da poliçe yaptıranlar yılbaşı çekilişi hakkı vereceğini açıkladı. Hediyeler arasında iPhone 14, Airpods 3. nesil kulaklık da var.

- Türkiye Sigorta, “Daha yeşil bir gelecek” için ikinci yılına özel olarak 10 bin fidanlık bir “hatıra ormanı” oluşturdu. Sivas Yıldızeli-Arıklar mevkiinde oluşturulan yeni orman için dikim etkinliği de düzenlendi.

- Allianz Türkiye’nin, müşteri deneyimi alanında dünyanın en iyilerinin yarıştığı International CX Awards (ICXA) 2022’de VOC (Müşterinin Sesi) projesiyle birincilik ödülünün sahibi olduğu açıklandı.

- Quick Sigorta sponsorluğunda düzenlenen 20. Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması sonuçlandı. Birincilikleri fotoğraf dalında Adem Kabayel, video kategorisinde ise Ali Zenner kazandı.