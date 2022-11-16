Trafik sigortasında yeni düzenleme: 'İyi'ye indirim 'kötü'ye zam!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:18

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugünkü toplantısında trafik sigortasında yeni dönemi duyurdu.

Toplantıda konuşan dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.

Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor.

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM

Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

'İYİ SÜRÜCÜYE' YÜZDE 50 İNDİRİM

Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.