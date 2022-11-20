İşsizlik Sigortası Fonu’ndan GAP’a aktarılan 11.5 milyar lira geri ödenmedi

20 Kasım 2022 Pazar, 04:00

Emekçiye işsiz kaldığında maaş ödenmek üzere kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan GAP’a aktarılan 11.5 milyar lira geri ödenmediği gibi yıllar içerisinde de eridi gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “uçmadı, takip ediyoruz” dese de dönemin dolar kuruyla 7.5 milyar dolar olan para bugün 618 milyon dolara kadar düştü. İşsizlik Sigortası Fonu’nun prim gelirleri, işçinin prime esas kazancı üzerinden yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak belirleniyor. Sendikalar tarafından fon, “işçinin parası” olarak tanımlanıyor.

YIL YIL GİDEN PARA

Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin bağımsız denetim raporunda, GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı için fon tarafından 2008’de 1.3 milyar, 2009’da 4.2 milyar, 2010’da 3.6 milyar, 2011’de 948.7 milyon ve 2012’de 1.3 milyar TL olmak üzere toplam 11 milyar 511 milyon 523 bin 477 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Bu para raporda, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hâlâ 11.5 milyar TL olarak duruyor. Bilgin, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde “GAP’a verilen para uçmadı. GAP’ta yatırıma dönüştü ama bizim açımızdan da uçmadı; o parayı takip ediyoruz” dedi. Bilgin, “uçmadı” dese de para yıllar içerisinde eridi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 11.5 milyar liralık borcun hâlâ ödenmediğine işaret ederek “14 yıl önce borç olarak verilen emekçinin parası enflasyon karşısında eridi. O yılların ortalama kurlarıyla yaklaşık 7.5 milyar dolar olan para bugünkü kurla yaklaşık 618 milyon dolara kadar düştü” dedi. Bulut, şunları söyledi: “Paranın yüzde 90’ı çoktan uçmuş durumda. O para fonda tutulsaydı vadeli mevduat faiziyle hesapladığımızda bugünkü değeri 46.5 milyar TL, iç borçlanma faiziyle 46.5 milyar TL olacaktı. Emekçinin parasından 35 milyar TL uçtu. Borç verilen paraya enflasyon kadar faiz uygulansaydı 78 milyar TL olacaktı.”

GAP’ı finanse etmenin iktidarın görevi olduğunu vurgulayan bakanlığın emekçinin alınterine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Bulut, “Fon, yağma Hasan’ın böreği gibi talan edildi” diye konuştu.