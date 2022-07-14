Şili ve Filipinler faiz artırdı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:51

Şili Merkez Bankası (BCC), enflasyon endişeleri ve küresel gelişmeler nedeniyle faiz artırım sürecini devam ettiriyor.

Foreks' de yer alan BCC tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 9,00'dan yüzde 9.75'e çıkarıldı. Piyasalarda beklenti 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

BCC, böylece 2021 yılı temmuz ayında yüzde 0.50 seviyesinden başladığı artırım sürecinde 9 toplantıda toplam 925 baz puan faiz yükseltti.

Şili'de enflasyon en son yıllık yüzde 12.5 olarak açıklandı.

SÜRPRİZ KARAR

Filipinler Merkez Bankası(BSP), enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranını sürpriz bir kararla 75 baz puan artırdı.

BSP tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan gecelik repo borçlanma faiz oranı yüzde 2,50'den yüzde 3,25'e, borç verme faiz oranı yüzde 3,00'ten yüzde 3,75'e çıkarıldı.

BSP Başkanı Felipe Medalla, sürekli artan fiyat baskılarına ilişkin işaretler nedeniyle önemli ölçüde sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Filipinler'de tüketici fiyatları yüzde 6,1 seviyesinde bulunuyor.