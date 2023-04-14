Şimdi boya zamanı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:15

İlkbaharın gelmesiyle ister istemez insanın içinde yenilik rüzgârları da estiriyor. Evlerini yenilemek, boyamak ve tarzları doğrultusunda dekorasyon yapmak isteyenler için en ideal zaman ilkbahar. Bahar ve yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olması duvarlara uygulanan boyanın daha çabuk kurumasını sağlıyor.

Boya badana yapmaya karar verirken şu noktalara dikkat edin:

Kuru havada boyadaki pigmentler ve mikro zerrecikler yüzeye daha iyi tutunduğu için hem boya daha çabuk kuruyor hem de yüzeylerdeki pürüzsüzlük daha fazla oluyor.





Duvarlarda pürüz, leke, pas, çatlak ya da delik gibi sıkıntıların olup olmadığını kontrol edin. Gerekliyse zımpara/alçı sıva ile bu problemlere müdahale edin.





Boya ve fırça seçimine önem verin. Tıpkı boya alışverişinde olduğu gibi fırça ve rulo alışverişinde de kaliteden yana olmak hem zamandan kazanmanızı hem de profesyonel elinden çıkmış sonuçlara sahip olmanızı sağlar.

ASTAR UYGULAYIN

Duvarları boyaya hazırladıktan sonra en az bir kat astar uygulaması yapın.





Renk seçimini odaya göre yapın. Örneğin az ışık alan odalarda koyu renkler kullanmayın.





Çit veya dış boyama yapılacaksa güneş ışığının direkt gelmediği saatler tercih edilmeli.





Özellikle temizliğin daha kolay olduğu su bazlı boyalı duvarları düzenli aralıklarla silenler temiz ve yeni görünümü uzun yıllar boyunca muhafaza edebilir.

Herhangi bir deformasyon, kir ve leke görünmeyen duvarları 5-6 yıldan fazla kullanabilirsiniz.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YETER

Eğer daha renkli ve dikkat çekici duvarlara sahip olmak istiyorsanız duvarlarınızı boyadıktan sonra popüler duvar boyama tekniklerini hayata geçirebilirsiniz. Stencil, hazır damga, şerit duvar boyama uygulamaları alanı daha hareketli gösterebilir. Boyanmış yüzeylerin üzerine uygulayacağınız bu teknikleri duvar boyalarının yanı sıra pek çok su bazlı hobi boyası sayesinde de yapabilirsiniz. Bu konuda en doğru yönlendirme için uzmanlara danışmanızda fayda olduğunu hatırlatalım.

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER ARTIYOR

Dünyada boya endüstrisinin değeri yaklaşık 164 milyar doların üzerinde. Türkiye dünya boya endüstrisinin yaklaşık yüzde 2’sine hâkim. Boya hammaddelerinde reçine ve bağlayıcılar 35 milyar dolar, pigmentler 13 milyar dolar, katkı maddeleri 8 milyar dolar, solventler ise 6 milyar dolarlık bir paya sahip. Uluslararası boya pazarı 2010-2030 yılları arasında yıl bazında ortalama yüzde 3.5 büyümesi bekleniyor.

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin ciddi bir sorun haline geldiği günümüzde, çevre dostu sürdürülebilir malzemelerin önemi de her sektörde arttı. Uzmanlara göre, performansını yitirmeden uzun soluklu, canlılara, atmosfere, çevreye zararlı etkisi minimum olan boyalar üzerinde çalışmalar hızla sürüyor. Kendi kendini temizleyen boyalar, leke tutmayan boyalar, sis ve buzlanma karşıtı boyalar, antimikrobiyel boyalar, UV filtreli boyalar, korozyon önleyici ve nem direnci gösteren boyalar; sürdürülebilirlik konusunda verimliliği artırıyor. Kir tutmayan cephe boyaları sayesinde yapıların dış cephelerinde herhangi bir temizlik ve bakım ihtiyacı doğmuyor.

Sürdürülebilirlik, tüketicilerin satın alma kararlarında giderek daha önemli hale geliyor. Araştırmalara göre, satın alma davranışları ve tercihleri son 5 yılda çevre dostu ürünlere doğru kayıyor. Tüketicilerin yaklaşık yüzde 70’i sürdürülebilirliği en önemli beş satın alma faktöründen biri olarak belirtiyor. Türkiye pazarında tekstil, kişisel ve ev bakımı, hijyen ürünleri ve iç/dış cephe boyaları gibi sektörler sürdürülebilirlik alanında sürekli gelişme kaydediyor.

ÖNCELİK KARBON AYAK İZİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

20 YILI aşkın süredir, inşaat sektörüne yönelik iç ve dış cephe dekoratif boya astar ve vernik üretimi yapan Yalaz Boya, inşaat sektöründe yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

VOC (Volatile Organic Compound), normal şartlar altında havaya buharlaşan uçucu organik kimyasal bileşenler olarak tanımlanır. VOC’nin kaynağı özellikle boyalarda kullanılan tinerler ve bazı petrol türevi ürünlerdir ve çevreye özellikle toprak, yeraltı suları ve hava kirliliğine neden olur. Bu organik bileşenler aynı zamanda insan sağlığına etkisi de kapalı ortamlarda kendini gösterir. Boyanan bir iç mekânda dış mekâna göre 1000 kat daha fazla VOC değeri ölçülebilir. Bu nedenledir ki VOC değeri çok düşük olan su bazlı boyalar hem sağlık hem de çevre açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda özellikle son 5 yıldır ürün portföyünde düşük VOC ve VOC içermeyen ürünler için altyapı çalışması yapılıyor.

Yalaz Boya olarak düşük VOC ürünlerin üretiminin yanı sıra kurşun gibi diğer zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak, enerji tasarrufu sağlamak, karbon ayak izinin azaltılması ve atıkların geri dönüşümü gibi konularda tesisimizi ve prosesimizi yapılandırıp çevre dostu yeşil adımlar atmaya devam edeceğiz.

KMO’DAN BOYA EĞİTİMLERİ BAŞLADI

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO) olarak boya sektöründe çalışan kimya mühendisleri başta olmak üzere kimyager, uzman ve yöneticilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri içermek üzere genel boya eğitimlerine başladı. Boya sektöründen ve akademik dünyadan 22 uzman tarafından verilen eğitimler 3 Nisan-2 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenleniyor. Eğitimler 5 bölüm ve 17 eğitim modülünden oluşacak. KMO Boya Eğitimleri çevrimiçi yapılıyor.

OTOMOBİL RENGİ POZİTİFLİK SAÇIYOR

Global boya şirketi Axalta Coating Systems, 2023 yılının global otomotiv rengi olarak Techno Blue’yu seçtiğini açıkladı. Rengin modern, sıra dışı tonu, gerçek dünyadan sanal dünyaya geçişi de temsil ediyor.

Axalta Global Mobiliteden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hadi Awada, “Bu yılın rengi canlı ve pozitiflik saçıyor. Techno Blue, Axalta’nın 2022 Yılın Rengi olan lüks Royal Magenta ile net bir tezat oluşturuyor ve insanların zihniyetini fütüristik düşünceye doğru değiştiriyor” dedi.