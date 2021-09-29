Simit Sarayı, ihracata yönelmek için DMR’yi tercih etti

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

“Markalı ürün ihracatı” yapan şirket arayışında 12 şirket arasından seçilen DMR, yeni yatırımla 960 milyon TL değerlemeye ulaştı. DMR, aldığı kaynakla ikinci bir fabrika kurarak Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracata da ağırlık vereceğini duyurdu.

Döviz kurlarındaki artışı rekabet avantajına çevirerek ihracata yönelecek bir şirkete yatırım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, DMR’nin bu hedefe uygun olduğunu belirtti. 2021 yılını bütçenin üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan ise “Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız” dedi.