Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası

Hakkında çıkan iddialar sonrası görevden alınan TCMB eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın geri döneceği iddia edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınarak yerine Gaye Erkan'ın atanacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:31
Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası
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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından ekonomi yönetimi baştan sona değişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine ise Hafize Gaye Erkan atandı.

Ancak Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanan Hafize Gaye Erkan'ın görevi kısa sürdü.

Hakkında çıkan iddialar sonrası, 2 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de Erkan görevden alındı ve yerine başkan yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Uzun bir süredir kamuoyunun gündemine gelmeyen Hafize Gaye Erkan'ın nerede olduğu merak edilirken bir kulis bilgisi ortaya atıldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınacak ve yerine Hafize Gaye Erkan atanacak.

Mehmet Şimşek'in haziran ayında Hafize Gaye Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmeyi başardığı öne sürüldü.

İKİ KAMU BANKASI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINACAK

Hafize Gaye Erkan'ın ilk olarak kamu bankaları yönetiminde bir değişikliğe gideceği konuluşuyor.

Kulislerde iki kamu bankasının genel müdürünün görevden alınacağı iddia edildi.


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