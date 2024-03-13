Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması: Mesnetsiz ve spekülatif haberler...

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması: Mesnetsiz ve spekülatif haberler...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden istifasına ilişkin ortaya atılan iddiaya Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Geçen ay görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'la ilgili olarak Sözcü yazarı ekonomist Murat Muratoğlu, "Hafize Gaye Erkan, faizleri %60'a çıkarmak istediği için görevden alındı. Bu içeriden gelen çok ciddi bir bilgi" iddiasında bulunmuştu. 

Bunun üzerine iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir yalanlama açıklaması geldi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.' iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Yapılan açıklamayı da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.



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