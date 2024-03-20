Hafize Gaye Erkan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:47

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:49

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 7 aylık görev süresinin ardından 2 Şubat tarihinde 'görevden affını' istediğini duyurmuştu. Erkan görev süresince sık sık ailesine yönelik iddialar ile gündeme gelmişti.

Görevinden ayrıldığı günden bu yana gözlerden uzak olan Hafize Gaye Erkan'ın ailesi ile İstanbul'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

BOĞAZ MANZARALI OTELDE TATİL

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer ve oğlu Aslan Selim ile boğaz manzaralı lüks otel Four Season'da tatil yaparak günlerini geçiriyor.

NE DEMİŞTİ?

Eski TCMB Başkanı Erkan görev başındayken yaptığı bir açıklamada, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.