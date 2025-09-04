Şimşek işsizlik oranı düşük seyrediyor derken, OECD verileri aksini gösteriyor: ‘İşsizlikte en üst sıralardayız’

CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’deki işsizlik oranlarını OECD ülkeleriyle kıyaslayan bir çalışma hazırladı. Türkiye’nin resmi işsizlik oranının tek hanelerde seyretmesine karşın OECD sıralamasında ilk beşte olduğunu belirten Bakırlıoğlu “Türkiye’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6. OECD ortalaması ise yüzde 4,9. Almanya’da işsizlik yüzde 3,7, Hollanda’da yüzde 3,8, Macaristan’da yüzde 4,4. Avro Bölgesi ortalaması da yüzde 6,2. Bu tablo bize gösteriyor ki Bakan Mehmet Şimşek’in tek haneli diye övündüğü oran, OECD ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça yüksek” dedi.

‘MAKAS AÇILIYOR’

Atıl iş gücü oranlarına değinen Bakırlıoğlu “Temmuz 2023’de 22,6 olan atıl işgücü oranı Temmuz 2025’e gelindiğinde 29,6’ye çıkmış durumda. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranlarına yine yanı tarihler için baktığımızda 14,7’den 19,1’e çıktığını görüyoruz. OECD istihdam verilerini incelediğimizde ise Türkiye’yi listenin en altında görüyoruz. 2024’ün dördüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’nin istihdam oranı sadece yüzde 55.2’ydi. Bugün bu rakam yüzde 49,1 seviyesinde. OECD ortalaması ise yüzde 70.2. 2010 yıllardan itibaren verileri incelediğimizde OECD istihdam ortalamasıyla, Türkiye arasındaki farkın giderek büyüdüğünü, makasın açıldığını görüyoruz. İzlanda’da istihdam oranı yüzde 85.6, Hollanda’da 82.3, İsviçre’de 80.4, Japonya’da ise 79.8 seviyesinde. Yani işsizlik her ne kadar kağıt üzerinde tek hanede gözükse de, OECD istihdam ve işsizlik verileri bize aynı şeyi söylemiyor” ifadelerini kullandı.

‘İŞSİZLİK DEĞİL, İSTİHDAM DÜŞÜYOR’

Bakan Şimşek’in “ılımlı büyüme” ile işsizlik arasında bağ kurmasına tepki gösteren Bakırlıoğlu, büyümenin istihdam yaratmadığını söyleyerek “Türkiye görece büyüyor ama işsizlik değil, istihdam düşüyor” dedi.