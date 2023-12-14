Palamut tezgaha 'pahalı' geldi: Tanesi 200 TL'yi buldu
Kış mevsiminin sevilen balıklarından olan palamut, tezgahlardaki yerini aldı. Palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuldu.
Kış aylarının sevilen balıklarından palamut av sezonunun başlangıcından bu yana tezgahlarda görünmüyordu. Sinoplu vatandaşlar uzun süre sonra palamut yeniden tezgahlarda gördü.
Balık satıcısı Ayhan Arslan, “Bir süredir palamut avlanmıyordu. Palamudun yerine daha çok torik satıyorduk. Şimdi balıkçılarımız palamuda yeniden ulaştı. Şimdilik tanesini 200 liradan satıyoruz. Avlanmaya bağlı olarak fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.
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