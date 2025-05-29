Sıra Suriye'de: Cengiz ve Kalyon Holding'den milyar dolarlık anlaşma!

Suriye, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla aralarında iktidara yakın Kalyon ve Cengiz Enerji’nin de bulunduğu uluslararası bir konsorsiyum ile yaklaşık 7 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, ülkedeki elektrik üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

KİMLER YER ALIYOR?

Projeye öncülük eden Katarlı UCC Holding, yaptığı açıklamada konsorsiyumda Power International USA LLC, Kalyon GES Enerji Yatırımları ve Cengiz Enerji Sanayi gibi şirketlerin yer aldığını bildirdi.

DOĞALGAZ VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ PLANLANIYOR

UCC Holding tarafından dün paylaşılan davet mektubunda, Suriye hükümetinin elektrik şebekesini 5 bin megawatt kapasiteyle güçlendirmeyi amaçladığı ve bu kapsamda dört şirketle anlaşma imzalayacağı belirtildi.

PROJENİN KAPSAMI

Anlaşma, dört adet toplam 4 bin MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali ile ülkenin güneyinde yer alacak 1000 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin inşasını içeriyor. Proje tamamlandığında, Suriye’nin elektrik ihtiyacının yarısından fazlasının karşılanması öngörülüyor.