Şirketler tek tek iflas ediyor

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Ülkede yaşanan ekonomik kriz yurttaşın yanı sıra esnaf ve şirketleri de etkiledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre, İzmir’de ekim ayında 123 şirket, 70 gerçek kişi ticari işletme ve 5 kooperatif kapandı. Ayrıca, 156 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edildi. 2022’nin ekim ayında ise 97 şirket, 104 gerçek kişi ticari işletmesi ve 7 kooperatif işyerinin kapısına kilit vurmuştu.

İZMİR İLK SIRADA

2023 ocak-ekim ayları arasında ise İzmir’de 2 bin 217 şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme kapandı. Bu sayı, Aydın’da 645, Muğla’da 586, Denizli’de 578, Manisa’da 402, Balıkesir’de 341, Çanakkale’de 149 ve Uşak’ta ise 114 oldu. Geçen ay ise kapanan şirket sıralamasında İzmir’i 43 şirket ile Denizli ve 31 şirket ile Muğla takip etti.

BAKANLIK RAKAM VERDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, COVİD-19 salgınının başladığı 2020 yılından 2023 yılı ağustos ayı sonuna kadar geçen sürede Manisa’da 16 binden fazla esnafın kepenk kapattığını söyledi. İlçelere göre dağılımına bakıldığında Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Turgutlu ilk sıralarda yer alıyor.