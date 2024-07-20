Şirketlerin sağlığını korumak gerekiyor

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Türkiye ekonomisinin yavaşlama içinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, güncel gelişmelerle ilgili şu konuların altını çizdi:

“Özellikle dış talep tarafı önceden başlayan bir yavaşlama içinde. Buna iç talep de eşlik edince firmaların finansman sorununun yanında nakit akışlarında da sorunlar yaşanmaya başladı. Yavaşlayan bir ekonominin beklenen sonuçları diyebiliriz. Enflasyonla mücadelede yavaşlama kaçınılmazdır. Bu tür sorunları azaltmak açısından iç talebi yavaşlatırken dış talebi hızla devreye sokacak önlemleri almak, şirketlerin sağlığını korumak son derece önemlidir.”