Şırnak, Cizre ve Hakkârili sanayici bölgeye yatırım beklerken teşvik eşitsizliğinden yakındı: 'Kaynak kullanımı yanlış'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Şırnak Sanayi Odası ile yapılan toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bölge için huzur teşviği istedi ve “İstanbul’da mutlu olmak istiyorsak Şırnak’taki, Cizre’deki gençlerin mutlu olması gerek” dedi.

Bölgeye yatırım çekmek için İstanbullu sanayicinin aklını karıştıracak teşvikler gerektiğini belirten Bahçıvan, “Biz doğru planlama kaslarımızı kaybettik maalesef. Kaynak kullanımını da o yüzden yanlış yapıyoruz. Mesela bir firma makinesini İstanbul’dan buraya getirebiliyorsa ona yeni makine alma teşviğinin anlamı yok” dedi.

Bahçıvan’ın bölge için değerlendirmelerinden öne çıkanlar:

Şırnak ve Hakkâri bölgesi rüzgâr ve güneş enerjisinde önemli potansiyele sahip. Ama sanayici enerji yatırımlarında ağır bürokrasi ile karlı karşıya.



PETROLÜ BÖLGEYE HARCAYIN

Burası 6’ncı bölge ama demek ki teşvikler yetmiyor huzur teşviği olması lazım. Huzur teşviği olmadan 66 teşvik ver bu iş yine olmaz!

Buradaki nüfus potansiyelinin yüzde 5-10’unu belki bilişimci yapacağız ama geri kalanını emek yoğun sektöre yönlendireceğiz.

Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş de teşvik yetersizliğine değinerek şunlara dikkat çekti: