Şırnak, Cizre ve Hakkârili sanayici bölgeye yatırım beklerken teşvik eşitsizliğinden yakındı: 'Kaynak kullanımı yanlış'
Doğuyu yatırıma açma çabaları sürüyor. Son olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti Şırnak-Cizre-Hakkâri sanayi ve ticaret odalarına ziyaretler gerçekleştirdi.
Şırnak Sanayi Odası ile yapılan toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bölge için huzur teşviği istedi ve “İstanbul’da mutlu olmak istiyorsak Şırnak’taki, Cizre’deki gençlerin mutlu olması gerek” dedi.
Bölgeye yatırım çekmek için İstanbullu sanayicinin aklını karıştıracak teşvikler gerektiğini belirten Bahçıvan, “Biz doğru planlama kaslarımızı kaybettik maalesef. Kaynak kullanımını da o yüzden yanlış yapıyoruz. Mesela bir firma makinesini İstanbul’dan buraya getirebiliyorsa ona yeni makine alma teşviğinin anlamı yok” dedi.
Bahçıvan’ın bölge için değerlendirmelerinden öne çıkanlar:
- Şırnak ve Hakkâri bölgesi
rüzgâr ve güneş enerjisinde önemli
potansiyele sahip. Ama sanayici
enerji yatırımlarında ağır bürokrasi
ile karlı karşıya.
PETROLÜ BÖLGEYE HARCAYIN
- Burası 6’ncı bölge ama demek ki teşvikler yetmiyor huzur teşviği olması lazım. Huzur teşviği olmadan 66 teşvik ver bu iş yine olmaz!
- Buradaki nüfus potansiyelinin yüzde 5-10’unu belki bilişimci yapacağız ama geri kalanını emek yoğun sektöre yönlendireceğiz.
Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş de teşvik yetersizliğine değinerek şunlara dikkat çekti:
- Adana, Malatya gibi şehirlerle bizim gibi şehirleri bir tutamazsınız emeklemeye başlayan çocukla yürüyen çocuğa aynı teşviki veremezsiniz.
- Bu bölgede çıkan petrolün en azından yüzde 1’i bölge sanayicisi ve bölge halkı için kullanasın. Buradan çıkarıp bölge için kullanılmazsa burada sitemler artar.
- Burası Türkiye’nin en genç nüfusa sahip ili, emek yoğun sektörler için büyük potansiyel var.
- Sanayici adalet, hukuk ve huzur
ister. Kayyum gibi kararlar bölgede
büyük sıkıntı yaşatıyor. Biz odalar
olarak müdahil olmak istemiyoruz.
Bu tartışmaların yaşanmasını da
istemiyoruz.
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