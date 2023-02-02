Şişecam Resources LP hisse alımıyla halka kapatılacak

Şişecam, iştirakı Şişecam Resources LP’nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Reuters
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:21
Şişecam Resources LP hisse alımıyla halka kapatılacak
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Şirketten KAP’a yapılan açıklamada çoğunluk hissedarının onayı ile yapılan anlaşma gereğince, Şişecam Resources LP’nin halka açık hisseleri 25 doları/hisse fiyatıyla satın alınacak.

İlgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılması öngörülüyor.


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