Şişecam Resources LP hisse alımıyla halka kapatılacak

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:21

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:21

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada çoğunluk hissedarının onayı ile yapılan anlaşma gereğince, Şişecam Resources LP’nin halka açık hisseleri 25 doları/hisse fiyatıyla satın alınacak.

İlgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılması öngörülüyor.