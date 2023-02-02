Şişecam Resources LP hisse alımıyla halka kapatılacak
Şişecam, iştirakı Şişecam Resources LP’nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaşıldığını duyurdu.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamada çoğunluk hissedarının onayı ile yapılan anlaşma gereğince, Şişecam Resources LP’nin halka açık hisseleri 25 doları/hisse fiyatıyla satın alınacak.
İlgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılması öngörülüyor.
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