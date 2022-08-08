Şişecam'dan SPK başvurusu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:21

Şişecam, yurtiçinde 10 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Şirketten Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, borçlanma aracının nitelikli yatırımcıya yönelik ve tahsisli satış şeklinde olacağı belirtildi.