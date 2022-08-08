Şişecam'dan SPK başvurusu

Şişecam, yurtiçinde 10 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Reuters
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:21
Şişecam'dan SPK başvurusu
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Şişecam, yurtiçinde 10 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Şirketten Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, borçlanma aracının nitelikli yatırımcıya yönelik ve tahsisli satış şeklinde olacağı belirtildi.


Şişecam SPK başvuru

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