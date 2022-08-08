Şişecam'dan SPK başvurusu
Şişecam, yurtiçinde 10 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.
Şişecam, yurtiçinde 10 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.
Şirketten Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, borçlanma aracının nitelikli yatırımcıya yönelik ve tahsisli satış şeklinde olacağı belirtildi.
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