SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik
SPK tarafından değişiklikler yapıldı. Buna göre, teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikaline ilişkin maddelerde düzenlemeye gidildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kar payları Takasbank tarafından hazırlanacak ve Kurul'ca onaylanacak esaslara göre Takasbank tarafından nemalandırılacak. Elde edilen nemalar, ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılacak.
Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi için ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler müşteri hesabındaki nemalardan karşılanacak. Değişiklik öncesi söz konusu ücretler, müşteri hesabındaki nakitten de karşılanabiliyordu. Yapılan değişiklikle bu ücretlerin sadece nemalardan karşılanmasının önü açıldı.
Öte yandan, aynı maddede bedelsiz sermaye artırımı katılımına ilişkin cümlede, "menkul kıymetler" ifadesi "sermaye piyasası araçları" olarak değiştirildi.
Yeni maddeye göre, Takasbank ve MKK nezdinde tutulan sermaye piyasası araçlarının bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı, Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilecek. Nakit kar payı dağıtımlarında, kar payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak hak sahiplerinin Takasbank'ta yer alan hesaplarına aktarılacak.
EMANET VE ALACAKLARIN NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ
Yönetmeliğin, zaman aşımına uğrayan varlıkların iade başvurularının sonuçlandırılması ve iadelerin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren maddesinde de değişikliğe gidildi.
Buna göre, zaman aşımına uğrayan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devri, yönetilmesi, saklanması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecek.
MKK, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından üstlenilen iş ve işlemler nedeniyle katlanılan masrafları karşılayacak oranda, hak sahiplerine ait nemalardan kesinti yapılarak ücret alınması Kurul onayına tabi olacak.
Daha önce söz konusu masraflar, hak sahiplerine ait nemaların yanı sıra nakitten de karşılanabiliyordu.
Öte yandan, yönetmeliğe, mevcut emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü de eklendi. Böylece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Takasbank tarafından elde edilmiş olan nemalar hakkında da aynı hükümler uygulanacak.
Video Haberler
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
- İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'