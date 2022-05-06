Şişecam’ın net satışları 17 milyar TL seviyesine yükseldi

06 Mayıs 2022 Cuma, 12:25

Şişecam’ın 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 17 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. İlk çeyrekte 1.4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1.2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam’ın 2022 yılı Ocak-Mart dönemi sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “2022 yılının ilk çeyreğinde dünya, ekonomik ve jeopolitik risklerin hakim olduğu, yüksek enflasyon ve tedarik zincirine bağlı sorunların global ölçekte derinden hissedildiği, belirsizliklerle dolu bir dönem geçirdi. Cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu Şişecam ise bu zorlu dönemde yine gelişmiş risk yönetim kasları, isabetli yatırım kararları ve ortak akıl ile hayata geçirdiği dönüşüm projeleriyle büyüme yolculuğunu kesintisiz sürdürdü. Faaliyetlerini ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yürüten Şişecam, 2022 yılının ilk 3 ayında 17 milyar TL gelir elde etmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi proaktif uygulamalarımız, güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.