Sistemin açığını buldular! Ucuz telefon için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadı

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:01

Ülkemizde dövizde yaşanan hareketlilikle birlikte telefon fiyatları yükselmiş ve tüketicilerin alım gücü düşmüştü. Avrupa'nın en pahalı iPhone ürünleri Türkiye'de satılmakta. Hal böyle olunca yurttaşlar ucuza telefon almak için yurtdışı kaynaklarına yöneldi.

Geçtiğimiz aylarda yurtdışından gelen telefonlarla ilgili yeni bir yasa gelmiş ve kayıt işlemlerine zam uygulanmıştı. Bu zamdan kurtulmak isteyen tüketiciler ise yeni bir yola başvurmaya başladı. Ucuz fiyattan iPhone sahibi olabilirsiniz. Ucuz telefon almak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

3 KAT ZAMLANDI

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikası ile dolar kuru 18 liraya kadar yükselmiş ve birçok teknolojik alete peş peşe zam gelmişti. Gelen zamlardan en çok etkilenen ürün ise akıllı telefonlar oldu. Dünya genelinde en çok satan telefon modeli olan iPhone 14, ABD'de 15 bin TL'ye satılırken Türkiye'de vergilerle birlikte 31 bin TL'ye satılıyor. Hal böyle olunca tüketiciler yurtdışı kaynaklarına yönelerek ucuz telefon almanın yollarını aramaya başladı.

TÜKETİCİLER SİSTEMİN AÇIĞINI BULDU

Yaşanan fiyat artışları sonrası tüketiciler sistemin açığını buldu. Ucuz telefon almak için yurt dışına çıkmaya gerek kalmadı.Yurttaşlar sigortalı uçak bileti satın alıyor. Havalimanında pasaport kontrolünden geçiyor ve uçağa binmeden biletini iptal ederek geri geliyor. Sigortalı bileti olduğu için uçak bileti ücretinin yüzde 90’ını geri alıyor. Ayrıca pasaport kontrolünü geçtikten sonra Duty Free alanından vergisiz alışveriş imkanından da faydalanıyor. Vatandaşın pasaportunda yurt dışına çıkış yaptığı gözüktüğü için IMEI kayıt hakkı kazanıyor. Kayıtsız telefonunu pasaportu ile kaydederek kullanabiliyor. Bu yöntem ile iPhone 14 Pro modelleri için 20 bin TL’ye varan fiyat avantajı elde edebiliyor.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ŞARTLARI NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin 3 takvim yılında 1 adet teknik takibini mümkün kılmak amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor." denildi.

YURT DIŞINDAN KAÇ TANE TELEFON GETİRİLEBİLİR?

Yeni düzenleme sonrasında 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olan şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi. Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek. Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak.

YURT DIŞI TELEFON KAYDI ÜCRETİ NE KADAR?

Telefon kaydı için 2732 TL harç ücreti yatırılmalıdır. Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücreti, 2022 yılında toplam 2732 TL'ye mal olmaktadır.

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır. E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2022 yılı için 2732 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.