Kemal Kılıçdaroğlu: Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Erdoğan” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 23:31
Kemal Kılıçdaroğlu: Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV
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AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini açıklamasının ardından 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi ile yüzlerce paylaşım yapılmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Temmuz ayında paylaştığı 'EYT loading' tweetini alıntılayarak ''Hayırlı uğurlu olsun'' demişti. 

Kılıçdaroğlu, sıradaki gündeminin otomobilde ÖTV olduğunu açıkladı. CHP lideri, “Sonucu biliyoruz, beni yorma” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabını etiketledi.


ÖTV CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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