Otomotiv sektöründen ÖTV’yi kaldırma planı

02 Aralık 2022 Cuma, 16:10

Yeni araç satışlarından özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) olmak üzere çift vergi alınan karmaşık vergi sistemine göre araçların fiyatı arttıkça ÖTV vergileri de artıyor.

Yıllık enflasyon geçen ay itibarıyla yüzde 85'i bulurken, otomobil fiyatları uzmanların tahminlerine göre yıl başından bu yana yüzde 100'den fazla arttı. Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan 9'u yüzde 80'lik yüksek ÖTV dilimine girdi.

Her ne kadar ÖTV matrahları geçen hafta artırılmış olsa ve bazı araçların ÖTV oranı düşmüş olsa da, birkaç ay içinde fiyatların artmasıyla araçların vergi yükünün tekrar eski seviyesine yükselmesi bekleniyor.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bugün düzenlenen basın toplantısında yüksek vergi yükünün sadece araç satışları üzerinde değil, imalat tesisi yatırımları, üreticilerin temiz teknolojiye sahip araçları Türkiye'ye getirme kararları ve araç parkının giderek yaşlanması üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.

Araç satışlarından elde edilen ÖTV'nin bütçedeki başlıca gelir kalemlerinden biri olduğunu, bu nedenle bu vergiden bir anda vazgeçemeyeceğini belirten Bozkurt, vergi geliri, yatırım iştahı, üretim, ikinci el araç ihracatına yansımaları da gözeten vergi azaltım planını Ankara ile paylaştıklarını belirtti.

ÖTV HER YIL 6 PUAN DÜŞECEK

Dernek her ne kadar distribütörleri, yani satış tarafını temsil ediyor olsa da yurtiçi otomobil ekosisteminin tamamını temsil eden bir plan sunduklarını ifade eden Bozkurt, "Bu işi (vergi) nereye getirmeliyiz ki bu işi dünya standartlarına çekelim; iç pazarı büyütsün, yatırım anlamında Türkiye'yi öne çıkarsın. Çözüm önerisi olarak bulduğumuz şey ÖTV'yi kademeli olarak uzun vadede düşürmek. Otomotiv sektörünün stratejik yol haritasını oluşturmak ve duyurmak" dedi.

Tanıtımı yapılan çalışmaya göre ortalama ÖTV'nin her yıl 6 puan düşürülmesi halinde pazar büyüyeceği için devletin vergi geliri 2030 yılına kadar bugüne kıyasla gerilemeyecek.

Çalışmanın etki analizine göre 10 yılın sonunda, yani 2034 yılı itibarıyla otomobil ve hafif ticari araç pazarı, uzun yıllar ortalaması olan 800,000 adetten 2.25 milyon adete, sadece otomobil satışları ise 1.5 milyon adete yükselebilecek.

Büyüyen iç pazar üreticileri şirketleri cezbedeceği için, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yakın olma avantajını kullanarak sıfırdan yeni fabrika yatırımlarının veya kapasite artırımları sayesine üretim kapasitesi yüzde 50 artışla 3 milyon adete, ihracatı ise bugünün fiyatlarıyla 30 milyar dolardan 50 milyar dolara yükselebilecek.

Üretim ve ihracattaki artış hükümetin uzun vadeli cari açığı kapatma hedefine ulaşmasını, pazardaki büyüme ise vergi gelirlerinin azalmamasını sağlayacak.

"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇMİŞ OLUR"

Bozkurt, uluslararası üreticilerin elektrik ve yeni teknolojili araçları üretime geçerken eş zamanlı olarak Çin merkezli üretimden tüketim pazarlarına yakın üretime geçtiklerine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Avrupa'nın sanayi ve endüstrisini korumak için telaşı varken, Türkiye'nin içinden geçtiği sürecin yarattığı avantajlar varken bu stratejiyi benimsemenin tam zamanı. Bugün otomotiv sektöründe dönüşüm sürecini yaşıyoruz. Bugün o gün, bunu 10 yıl sonra yaparsanız atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur."

Yetkililerin sundukları öneriye ilgi duyduğunu ifade ederek, "Çok yeni paylaşıldı. 'Bu üzerinde çalışmaya değer bir çalışma olmuş' dediler, onlar da kendi birimlerinden bir ekip kurdular. Bu işten çıkış senaryosunu bulmaya çalışan bildiğimiz kadarıyla ilk plan. Daha çalışmaların çok başlarındayız, göreceğiz" diyen Bozkurt, yetkililerin tepkileri hakkında başka bilgi vermedi.

KASIM AYI PAZARI

Toplantıda ayrıca kasım ayı yurtiçi satış verileri de paylaşıldı. Buna göre Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 36.7 artışla 82,311 adete tırmanırken, Ocak-Kasım ayında satışlar geçen yılın yüzde 1 altında kalarak 668,063 adet oldu.

ODD'nin tahminlerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarının yılı 725,000-775,000 arasında, ağır ticari aracı da kapsayan toplam pazarın ise yılı 750,000-800,000 adet aralığında tamamlaması bekleniyor.

Hafif araç pazarı geçen yıl yaklaşık 737,000 adet, toplam pazar 773,000 adet olarak gerçekleşmişti.

Kurumun tahminlerine göre otomotiv ana sanayi üretiminin yılını 1.38 milyon ile 1.47 milyon adet arasında, ihracatın ise 1.04 milyon ile 1.1 milyon adet arasında tamamlayacağı öngörüldü.

Bozkurt, geçen yıl ve bu yıl otomobil pazarında hakim olan bulunurluk sorunun gelecek yılın başında da devam edeceğini tahmin ettiğini belirtti