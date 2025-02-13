Sitedeki hesap market fiyatlarına uymadı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:15

Yurttaşların hangi ürünün hangi markette ne kadara satıldığına ilişkin bilgi alması amacıyla yapılan sitenin güncellenmediği ortaya çıktı. 50 bine yakın ürünün fiyat karşılaştırmasının yer aldığı sitedeki fiyatlar marketteki hesaplara uymadı.

Uygulamaya göre sitedeki fiyatların marketlerin güncel fiyatlarına dikkat alınarak güncellenmesi gerekiyor ancak son güncelleme 11 Şubat saat 07.18’de yapılmış durumda. Cumhuriyet’in incelemesine göre marketler bazı ürünlerin fiyatlarını dün veya önceki gün öğle saatlerinde güncelledi. Bu nedenle bakanlığın sitedeki fiyatlar yanıltıcı bilgiye sebep oldu.

GÖRSEL VE ÜRÜN YOK

Yurttaşların site üzerinden oluşturduğu sepetin tutarı, markette ödediği ücretle uyuşmadı. Örneğin “x” markette yer alan 2 kiloluk buğday ununun fiyatı sitede 35.5 olarak görünürken, markette 39.50’den satışa sunuldu.

Yarım yağlı 2.5 kiloluk yoğurt sitede 82.50 liradan listelenirken marketteki satışının 89.50 TL olduğu görüldü. Piliç pirzolanın kilogram fiyatı, sitede 109 lira, markette 139 liraydı. Yine piliç kanat ızgara siteden 149 lira, markette 199 liraydı. “z” markette ise bakliyatlardaki uyuşmazlık göze çarptı. 1 kiloluk nohut sitede 46.5, markette 51.75 liraydı. 1 kiloluk köftelik bulgur ve 1 kiloluk pilavlık bulgurun sitede 20.50 olduğu belirtilse de markette 23 liraydı. Ayrıca bazı ürünlerin görsel açıdan eşleşmemesi, ürünlerin görselinin bulunması da düzeltilmesi gereken eksiklikler arasında.