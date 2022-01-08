Siyasilerden akaryakıt zamlarına tepki: El insaf

08 Ocak 2022 Cumartesi, 12:34

Akaryakıt ve akaryakıt istasyonlarına ilişkin bilgiler sunan mobil uygulama BenzinLitre, “2021 Akaryakıt Alma Alışkanlıkları” konulu araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Beş yüz binden fazla kullanıcının filtrelemelerine dayanan araştırmaya göre, 2021 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zamlar dikkat çekti. Yıl boyunca akaryakıt fiyatlarında 12’si indirim, 46’sı zam olmak üzere toplamda 58 fiyat değişikliği oldu.

''SANDIK GELECEK VE SİZ GİDECEKSİNİZ''

Akaryakıt fiyatlarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Davutoğlu, "Laflara baksak ekonomimiz şaha kalktı. Peki, ya gerçekler? Benzin ve motorine yine zam geldi, millet her gün daha fazla fakirleşiyor. Evinde huzurla oturması gereken vatandaş benzin kuyruğunda zam gelmeden depo doldurmanın derdinde. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

''EL İNSAF''

Karamollaoğlu da zamlara tepkisini, "Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi ve eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira geliyor. Hükümet, ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyükşehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor(!) El insaf" mesajıyla dile getirdi.

DÜN GECE BİR ZAM DAHA GELMİŞTİ

Akaryakıta dün gece gelen son zamların ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 12,93 liradan 13,56 liraya, Ankara’da 13,01 liradan 13,64 liraya, İzmir’de ise 13,02 liradan 13,65 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara’da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir’de 12,83 liradan 13,77 liraya yükseldi.

