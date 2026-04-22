SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nden dayanışma çağrısı: 'Laikliği savunmak suç değildir'

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, Küçükçekmece’de pankart astıkları gerekçesiyle yargılanan parti üyelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin yalnızca 6 kişiyle sınırlı bir yargılama olmadığı, laiklik ve demokratik hakları savunan kesimlerin tamamını ilgilendirdiği ifade edildi.

GÖZALTI VE EV HAPSİ SÜRECİ

Yaklaşık üç ay önce İstanbul Küçükçekmece’de “Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet” pankartı astıkları gerekçesiyle 6 SOL Parti üyesinin önce gözaltına alındığı, ardından mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sanıkların aylardır ev hapsinde tutulduğu ve sonrasında toplamda 30 yıla varan hapis istemiyle yargılandığı ifade edildi.

'LAİKLİĞİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR'

Parti açıklamasında, yargılamanın temel gerekçesinin laiklik savunusu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir. Suç olan, halkın inançlarını ve değerlerini siyasetin aracı haline getirerek toplumu baskı altına almak, özgürlükleri kısıtlamak ve farklı yaşam biçimlerini hedef göstermektir.

LAİKLİK MÜCADELESİ VURGUSU

Açıklamada laiklik mücadelesinin yalnızca bir siyasi tartışma olmadığı, doğrudan yaşamın kendisine dair bir mücadele olduğu ifade edildi. Emperyalist müdahaleler, savaşlar ve mezhepçi çatışmalarla birlikte bölgede oluşan gerilimin Türkiye’ye yansıdığı savunuldu.

Laikliğin, halkların bir arada eşit ve barış içinde yaşamasının güvencesi olduğu belirtilerek, bu mücadelenin aynı zamanda demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğu vurgulandı.

TOPLUMSAL YAŞAM VE GERİCİLİK ELEŞTİRİSİ

Açıklamada, tarikatlar ve cemaatler üzerinden eğitimden yargıya, ekonomiden sosyal yaşama kadar birçok alanda gerici yapının etkili olduğu iddia edildi. Bu durumun özellikle kadınlar, çocuklar ve gençler üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Son dönemde yaşanan bazı olaylara da atıf yapılarak, bu tablonun sorumlusunun mevcut politik düzen olduğu savunuldu.

DURUŞMA 28 NİSAN’DA

Davanın 28 Nisan Salı günü saat 13.30’da Küçükçekmece Adliyesi’nde görüleceği belirtilerek, sürecin kritik bir eşik olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu davayla birlikte laikliği savunanların susturulmak istendiği ileri sürüldü.

168 LAİKLİK İMZACISI SORUŞTURMASI

Açıklamada ayrıca, aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 Laiklik İmzacısı hakkında başlatılan soruşturmaya da değinildi. Bu süreçlerin ifade özgürlüğüne yönelik baskıların bir parçası olduğu iddia edildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, tüm toplumsal muhalefet güçlerini, emek ve demokrasi örgütlerini, kadınları, gençleri ve yurttaşları 28 Nisan’da Küçükçekmece Adliyesi’ne dayanışmaya çağırdı. Açıklama, “Laik, özgür ve demokratik bir ülke ancak birlikte mücadele edilirse mümkündür” ifadeleriyle sona erdi.