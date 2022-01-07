Son dakika | Altın fiyatları doları takip etti: Çeyrek altın ne kadar oldu? (7 Ocak 2022 Cuma)

07 Ocak 2022 Cuma, 09:35

Altın fiyatları, Fed’in yükselen enflasyona karşı para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağına dair beklentilerle kasım ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor.

Gram altın ise dün 800 TL’nin üzerini gördükten sonra güne 792 TL'den başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 293 TL'den alıcı bulurken, bin 317 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 586 TL'den alınırken, 2 bin 634 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 173 TL'den alınırken, 5 bin 250 TL'den satılmaya başladı.