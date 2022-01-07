Son dakika | Altın fiyatları doları takip etti: Çeyrek altın ne kadar oldu? (7 Ocak 2022 Cuma)
Son dakika haberi | Altın fiyatları dolar/TL'deki yükselişle birlikte hareketliliğini sürdürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2022 Cuma günü altın fiyatları...
Altın fiyatları, Fed’in yükselen enflasyona karşı para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağına dair beklentilerle kasım ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor.
Gram altın ise dün 800 TL’nin üzerini gördükten sonra güne 792 TL'den başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 293 TL'den alıcı bulurken, bin 317 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 586 TL'den alınırken, 2 bin 634 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 173 TL'den alınırken, 5 bin 250 TL'den satılmaya başladı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- Ünlü bankadan kritik Bitcoin tahmini
- AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı
- Alkol ve sigara zammına isyan etti
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması