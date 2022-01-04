Son dakika | Altın fiyatları sert düştü (4 Ocak 2022 Salı)

04 Ocak 2022 Salı, 09:35

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerinde dün gerçekleşen hızlı yükselişin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor.



Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021’i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015’te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021’de yüzde 3,64 kaybettirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçen haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 757 TL civarına geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 244 TL'den alıcı bulurken, bin 289 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 488 TL'den alınırken, 2 bin 580 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 4 bin 975 TL'den alınırken, 5 bin 139 TL'den satılmaya başladı.