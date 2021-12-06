Son dakika | Altın fiyatlarında rekor yükseliş
Son dakika | Gram altın küresel altın fiyatlarının toparlanması ve dolar/TL ’deki yüksek seviyelerle birlikte güne rekor seviyeyle başladı.
Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla yükselirken, altın yatırımcıları değerli metalin Omikron'un ekonomiler üzerinde yarattığı tehditten nasıl etkilenebileceğine odaklandı.
Gram altın ise küresel altın fiyatlarının toparlanması ve dolar/TL ’deki yüksek seviyelerle 793 TL'ye yükselerek rekor tazeledi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını 5 bin 20 TL alış ve 5 bin 127 TL satış fiyatıyla, çeyrek altın ise 1255 TL alış ve 1287 TL satış fiyatıyla işlem gördü.
OMİCRON VE FED ETKİSİ
Enflasyonun küresel çapta artması politika yapıcıları harekete geçirirken ‘Fed’in geçici enflasyon’ tezini terk ederek faiz artırımını öne alacağı sinyali altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken Omicron varyantının yarattığı belirsizlik ise ters yönlü baskı uyguluyor. Ayrıca Avrupa’da corona virüsü vakalarının yükselmesi ve pek çok ülkenin kısıtlamalara başlaması da ekonomiye dair endişeleri artırıyor.
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