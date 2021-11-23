Son dakika | Altında tüm zamanların rekoru kırıldı (23 Kasım 2021)
Son dakika | Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların rekorunu kırdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yineledi. Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.
Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar/TL salı günü yüzde 3'ten fazla yükselişle 11,75'in üzerine çıkarak rekor kırarken euro/TL yüzde 2,8 yükselişle 13'ün üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
ALTINDA DA REKOR
Altın fiyatları ise enflasyon endişeleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 693 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Video Haberler
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası