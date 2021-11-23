Son dakika | Altında tüm zamanların rekoru kırıldı (23 Kasım 2021)

23 Kasım 2021 Salı, 10:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yineledi. Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar/TL salı günü yüzde 3'ten fazla yükselişle 11,75'in üzerine çıkarak rekor kırarken euro/TL yüzde 2,8 yükselişle 13'ün üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

ALTINDA DA REKOR

Altın fiyatları ise enflasyon endişeleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 693 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.