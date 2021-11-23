Son dakika | Bank of America'dan 'kripto para' uyarısı
Son dakika | Bank of America (BofA) 2022 yılı için piyasa beklentilerini açıkladı. BofA, kripto para birimlerinden uzak durulmasını tavsiye etti.
Küresel piyasalar salgının sert etkileri sonrası toparlanma yılı olarak kabul edilen 2021'i yavaş yavaş geride bırakırken 2022'ye ilişkin fiyatlamalar da ortaya çıkmaya başladı.
Finansal piyasalar için olumsuz beklentileri olduğunu açıklayan Bank of America stratejistleri, yükselen enflasyon ve artan faizlerin küresel varlık fiyatlarını olumsuz etkileyeceği beklentisi ile yatırımcılara “nakdin korunması” tavsiyesinde bulundu.
KRİPTO PARA UYARISI
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler müşterileri ile paylaştıkları notta, volatilite göstergeleri, petrol, enerji, ABD doları ve reel varlıklarda uzun pozisyon alınmasını; kripto para birimleri ve teknoloji hisselerinden uzak durulmasını tavsiye etti.
''FAİZ ŞOKUNA HAZIRLIKLI OLMALI''
Bazı senaryoya göre varlık getirilerinin gelecek yıl düşük veya negatif olmasının beklendiği belirtilen notta, “Yatırımcılar 2020’deki “büyüme şoku” ve 2021’deki “enflasyon şoku”nun ardından 2022’de bir “faiz şoku”na hazırlıklı olmalı” ifadelerine yer verildi.
''KÖTÜMSERİZ''
Stratejistler, “Bu nedenle kötümseriz ve sermayelerin korunmasının gelecek yılın teması olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Notta, Fed’in reel faizleri negatif bölgenin derinliklerinde tutmaya devam ettiği pozitif senaryoda ise varlık fiyatlarının yükselişi sürdürebileceği değerlendirmesi yapıldı.
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