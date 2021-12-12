Son dakika | Bir sigara grubuna daha zam geldi

12 Aralık 2021 Pazar, 15:18

Dolar/TL kurundaki hızlı artış sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta bir çok ürünle birlikte sigara fiyatları da zamlanmıştı. Bugün bir sigara grubuna daha zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara grubuna gelen zam haberini Twitter'daki hesabından duyurdu.

Aybaş, zamlı tarifeye ait bir görsel paylaştı.