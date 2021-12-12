Son dakika | Bir sigara grubuna daha zam geldi
Son dakika | Döviz kurundaki hızlı artış sonrası sigara fiyatlarına zam gelmişti. Bugün bir sigara grubu daha zamlı tarifeye geçti.
Dolar/TL kurundaki hızlı artış sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta bir çok ürünle birlikte sigara fiyatları da zamlanmıştı. Bugün bir sigara grubuna daha zam geldi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara grubuna gelen zam haberini Twitter'daki hesabından duyurdu.
Aybaş, zamlı tarifeye ait bir görsel paylaştı.
İmperyal Tobacco zam geçişi sigara zammı pic.twitter.com/tcNRhlix3E— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 12, 2021
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