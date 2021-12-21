Son dakika | Borsa İstanbul'dan açıklama: VİOP'ta yeni fiyat belirlendi

21 Aralık 2021 Salı, 10:26

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL Döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti bugün için yüzde 80'e çıkarıldı.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

BUGÜN DE AÇIĞA SATIŞA YUKARI ADIM UYGULANACAK



Açıklamalar sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, öte yandan Borsa İstanbul AŞ'nin kararı ile BIST-50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını anımsattı.

KURUN DENGEYE ULAŞMASINI DESTEKLEYECEK



Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin, kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.100 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.