Son dakika | Dolar güne yatay seyirle başladı (11 Ocak 2022 Salı)

11 Ocak 2022 Salı, 09:21

TL yurtiçi dinamiklerle yön bulmaya çalışırken uluslararası piyasalarda Fed'in öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükselterek doların değerini artırırken, bazı riskli varlık ve para birimlerinden çıkışı beraberinde getirdi.

İstanbul serbest piyasada piyasada 13,7770 liradan alınan dolar 13,7790 liradan satılıyor. 15,6230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6250 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6640 lira olmuştu.

ZAYIF SEYİRE YOL AÇIYOR

Enflasyonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.