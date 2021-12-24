Son dakika | Dolar güne yükselişle başladı (24 Aralık 2021)

24 Aralık 2021 Cuma, 09:46

Dolar/TL 18.4 rekorundan sert düşüş ve ardından her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı. Kur, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en düşük 10.25 en yüksek 14.3885 seviyelerinden işlem gördü.

Dünkü kapanışa göre, güne yükselişle başlayan dolar 11,5170 liradan satılıyor. Euro ise, 13,0870 TL'den satılıyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,3540 lira, avronun satış fiyatı ise 12,8410 lira olmuştu.

TL'DE KAYIP YÜZDE 27 CİVARINDA

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir haftadan kısa sürede yüzde 80 değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 27 civarına geriledi.