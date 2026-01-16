Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 15:43:00
AA
İçişleri Bakanlığı saat vererek uyardı: 13 il için sarı alarm... Kuvvetli kar yağışı geliyor!

İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada; Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Yurttaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

