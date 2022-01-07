Son dakika | Dolar yeniden yükselişe geçti (7 Ocak 2022 Cuma)

07 Ocak 2022 Cuma, 09:16

Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle TL değer kaybını sürdürdü.

TL'nin değer kaybıyla dolar, gece saatlerinde 13.90'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 13.89'dan işlem gördü. Bu seviyelerden kapanması halinde TL'nin haftalık değer kaybı yüzde 5.1 olacak. Aynı saatlerde avro ise 15,6090 TL'den işlem gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5350 lira olmuştu.

ZAYIF SEYİRE YOL AÇIYOR

Enflayonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.