Son dakika | Dolar yükselişini sürdürüyor (6 Aralık 2021)
Son dakika | İstanbul serbest piyasada dolar yeni haftaya yükselişle başladı.
TL'nin geçen hafta illikit piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB'nin iki müdahalesi de dolar/TL'nin 13.8 seviyesine gelmesiyle başladı.
TCMB her ne kadar piyasa müdahalelerinde seviye değil sağlıksız fiyat oluşumlarını gidermeyi hedeflediğini belirtiyor olsa da, analistler TCMB'nin müdahalede bulunduğu seviyelerin TL'nin 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladığına dikkat çekerek, yeni değer kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor olabileceğini belirttiler.
DOLARDA SON DURUM
Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 13,80 seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda avro ise, 15,60 seviyelerinde işlem görüyor.
DURDURULMASI GÜÇ DEĞER KAYIPLARA YOL AÇTI
Hükümetin kamu maliyesi ve vatandaşların alım gücü üzerindeki tüm etkilerine rağmen ekonomik büyüme ve ihracat odaklı yatırımları artırmak amacıyla uyguladığı TL faizlerin indirilmesi politikası, enflasyondan daha az getiri vererek TL'de durdurulması güç değer kayıplarına yol açtı.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon Kasım ayında yüzde 21'in üzerine çıkarak üç yılın zirvesine tırmanırken, üretici fiyatları 10 puan artarak yüzde 54.6 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve tüketici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkilerin sinyalini verdi.
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