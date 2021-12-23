Son dakika | Dolarda sert düşüş
Son dakika haberi | Dolar/TL, kur korumalı TL mevduat ürününün açıklanmasının ardından düşüşünü sürdürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında görülen düşüş devam etti.
Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 10,50 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de 11,86'dan satılıyor.
OMİCRON VARYANTI ETKİSİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.
DOLAR KURU ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaların dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
GÖZLER PİYASALARDA
Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.
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