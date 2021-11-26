Son dakika | Dolarda son durum (26 Kasım 2021)

26 Kasım 2021 Cuma, 09:37

TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından beri yüzde 30 civarında değer kaybederken; TL'yi takip eden rand, real gibi para birimlerinde kayıplar yüzde 7-9 bandında yer aldı. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı rekor seviyeye göre yüzde 45 civarında.

TL'nin rekor değer kaybının ardından İstanbul serbest piyasada 12,1790 liradan alınan dolar 12,1810 liradan satılıyor. 13,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,6800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 13,4250 lira olmuştu.

ENFLASYON ENDİŞESİ

Ekonomistler bu politikada enflasyonun mevcut yüzde 20'lerden yüzde 30'a doğru yükselmesini beklerken, TCMB de enflasyon için "arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir" ifadelerine yer verdi.