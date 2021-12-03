Son dakika | Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu
Son dakika | Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?