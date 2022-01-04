Son dakika | Enflasyon rakamları sonrası kritik toplantı

04 Ocak 2022 Salı, 11:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi.

Enflasyon rakamları sonrası 'Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün saat 19.00'da yapılacak.

TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak.

İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti. Bakan Nebati, toplantıya ilişkin olarak, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" demişti.