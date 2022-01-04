Son dakika | Enflasyon rakamları sonrası kritik toplantı
Son dakika haberi | Son 19 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında, 'Fiyat İstikrarı Komitesi' ikinci kez toplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi.
Enflasyon rakamları sonrası 'Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün saat 19.00'da yapılacak.
TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK
Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak.
İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR
Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti. Bakan Nebati, toplantıya ilişkin olarak, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" demişti.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Bedelli askerlik ücretine de zam
- TÜİK ve Erdoğan'a çok sert tepkiler
- Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı