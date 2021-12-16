Son dakika | Gram altında rekor yükseliş

16 Aralık 2021 Perşembe, 09:42

Altın fiyatları, Fed toplantısına dair belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla toplantı öncesindeki kayıplarını sildi.

Salı günü dolar kurundaki çekilmeyle 800 TL'nin altına gerileyen gram altın, dolar kurunun 15,28 ile yeni bir zirve görmesiyle rekor tazeledi. Dolar/TL'nin yeni bir zirve görmesiyle gram altın da 879 TL ile tarihi zirvesine yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Bin 356 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, bin 393 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Yarım altın 2 bin 715 TL alış ve 2 bin 794 TL satış fiyatına sahip. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 5 bin 428 TL satış fiyatı 5 bin 546 TL üzerinden işlem görüyor.

TL'NİN DEĞER YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 50'yi aştı.