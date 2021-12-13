Son dakika | Gram altında yeni rekor
Son dakika | Gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte rekor tazeledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.
Gram altın ise, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 830 TL sınırını aşarak rekor tazeledi.
GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Altın yatırımcıları ise, değerli metalin nasıl bir performans göstereceğini anlamak için bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına odaklandı.
TL'DEKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 46'YI AŞTI
Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46'yı aştı.
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