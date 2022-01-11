Son dakika | Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? (11 Ocak 2022 Salı)
Son dakika haberi | Kripto para piyasalarında düşüş sürüyor. Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte 11 Ocak 2022 kripto para piyasası...
Haftaya sakin başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte değer kaybetmeye devam etti.
Coingecko'da yer alan verilere göre, Bitcoin aynı sürede binde 2 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 42 bin 178 dolar seviyesine gelirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.67'ye çıktı.
ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Ethereum ise düşüş gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 2 değer kaybıyla 3 bin 108 dolara gerilerken toplam piyasa değeri ise 370 milyar doalra indi.
XRP NE KADAR?
Bitcoin hariç ilk 10'daki bütün kripto para birimlerinin değer kaybettiği son 24 saatte XRP'nin de fiyatı azaldı. Ripple'ın değeri yüzde 1.1 azalışla 74 cente indi.
DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin'deki düşüş ise rakiplerine göre daha fazla oldu. DOGE'un birim fiyatı yüzde 4.6 azalışla 14 cent seviyesini gördü.
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