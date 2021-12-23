Son dakika | Merkez Bankası PPK toplantı özetini paylaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMM), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Para Politikası Kurulu toplantı özetinde enflasyonun kısa dönemde, başta döviz kurları, emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklendiği bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini paylaştı. Özette enflasyonda kısa dönemde oynaklık beklendiği vurgulandı.
Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirten TCMB, fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
''DEĞERLENDİRMELER DİKKATE ALINDI''
"Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir" diyen Merkez Bankası, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar verildiğini belirtti.
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