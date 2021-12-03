Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına müdahale

Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasına satım yönünde müdahale etmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 13:16
Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz piyasasına müdahale
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TCMB 1 Aralık 2021 tarihinde 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Döviz piyasasına 7 yıl aradan sonra bugün ikinci kez müdahalede bulunuldu. 

''SATIM YÖNÜNDE MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR''

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


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