Son dakika... 2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:20
Son dakika... 2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı
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