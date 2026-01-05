Son Dakika... 2026 yılının burs ve kredi miktarı belli oldu!

Yılın ilk kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK ücreti 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan şunları söyledi:

"2025 yılında Burs ve Öğrenim Kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk

2026 yılı itibariyle bu rakamı yüzde 33 oranında arttırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin liraya, doktora öğrencilerine 12 bin liraya yükseltiyoruz"