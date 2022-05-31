Son Dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Erdoğan'a sunulacak

31 Mayıs 2022 Salı, 12:07

3600 ek gösterge için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Ntv'de yer alan habere göre üç alternatif çalışmanın yapıldığı gösterge bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.



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