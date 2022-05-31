Son Dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Üç alternatif çalışmanın yapıldığı gösterge bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 12:07
Son Dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Erdoğan'a sunulacak
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3600 ek gösterge için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Ntv'de yer alan habere göre üç alternatif çalışmanın yapıldığı gösterge bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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