Son Dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Üç alternatif çalışmanın yapıldığı gösterge bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
3600 ek gösterge için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Ntv'de yer alan habere göre üç alternatif çalışmanın yapıldığı gösterge bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
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